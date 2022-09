Famalicão: Nova direção do 1⁰ de Maio anuncia obras

O Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão presta homenagem à atriz Soraia Chaves, na sessão de encerramento que decorre no dia 26 de novembro.

Recorde-se que o Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão realiza-se de 21 a 26 de novembro, na Casa da Juventude, no Centro de Estudos Camilianos e na Fundação Castro Alves, em Vila Nova de Famalicão.

«Importa celebrar os nossos maiores talentos. Soraia Chaves é um exemplo feliz de um caso de evolução e consistência. Mais importante, uma atriz em plena atividade, algo que se torna importante realçar. Ao longo destes anos, este festival mantém a coerência de prestar tributo aos atores que estão em atividade e servem como exemplo para os mais novos», destaca o comissário do festival, Rui Pedro Tendinha.

A estreia da atriz na sétima arte aconteceu em 2005, com o papel da protagonista Amélia no filme «O Crime do Padre Amaro», de Carlos Coelho da Silva. A sua interpretação no filme, que foi um sucesso em Portugal, dando-lhe fama imediata e captando a atenção nacional. Seguiram-se mais de 13 longas-metragens, entre elas, «Call Girl» (2007), que lhe valeu o Prémio de Melhor Atriz nos Globos de Ouro de 2007, e «A Bela e o Paparazzo» (2010) de António-Pedro Vasconcelos, que se revelaram dois sucessos de bilheteira. Mais recentemente, fez parte do elenco de «Linhas de Sangue» (2018), de Manuel Pureza e Sérgio Graciano.

Soraia Chaves tem integrado também o elenco de vários projetos televisivos, como «A Vida Privada de Salazar» (2009), com o qual recebeu o Globo de Ouro para Melhor Atriz em 2009, «3 Mulheres» (2018-2022) onde interpretou o papel da escritora Natália Correia ou «A Generala» (2020), série que protagonizou assumindo a personagem de Maria Luísa Paiva Monteiro, uma mulher que decide desafiar todas as regras, afrontando a sociedade patriarcal nas décadas de 60 a 90, e a luta pela liberdade e pelos direitos e privilégios que, à data, estavam reservados quase exclusivamente aos homens.

Ao longo dos últimos anos, o festival Ymotion, que já carimbou Vila Nova de Famalicão como a Capital do Cinema Jovem Português, mantém a sua aposta na valorização do ator no panorama cinematográfico, celebrando os maiores talentos nacionais, prestando-lhes tributo e reconhecimento público pelo seu percurso profissional.

«Para além de estarmos a dar palco a jovens talentos nacionais, através da competição de curtas-metragens e das inúmeras atividades em torno da temática junto das camadas mais jovens, desenvolvidas ao longo do ano, também é dado espaço para homenagear a carreira de grandes atores e atrizes nacionais, como valorização e promoção do talento», sublinha o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos relativamente à importância do festival.

Recorde-se que está em curso o open call da competição de curtas-metragens do Ymotion 2022. As inscrições e candidaturas à competição da 8.ª edição do Festival de Cinema Jovem de Famalicão decorrem até 14 de outubro; um festival que inclui prémios pecuniários que vão até aos 2500 euros.