A Escola Básica Senador Sousa Fernandes, em Mões, é inaugurada esta quinta-feira, dia 17 de setembro, pelas 18 horas.

As obras de ampliação e remodelação estão concluídas e o espaço está apto para os 59 alunos que frequentam o 1.ª Ciclo do Ensino Básico e, agora, para 17 crianças do pré-escolar.

Esta empreitada resulta de um investimento de 1,3 milhões de euros, financiado pelo Norte 2030. Implicou a reabilitação do edifício existente, a construção de um novo e a reorganização do espaço envolvente. Em conclusão, permitiu dotar este edifício escolar de um conjunto alargado de espaços destinados às diferentes valências educativas.