Famalicão: Nova goleada garante continuidade na Taça de Portugal

A equipa feminina do FC Famalicão carimbou um lugar na quarta eliminatória Taça de Portugal, após impor uma goleada ao Cadima.

Em casa do adversário, na tarde deste domingo, a formação famalicense conseguiu um expressivo 0-5.

Na presente edição da Taça é a terceira goleada do conjunto de Júnior Santos. Nas eliminatórias anteriores o Famalicão goleou o Castêlo da Maia, por 21-0, e o A-dos-Francos, por 6-0.