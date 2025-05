Famalicão: Nova rotunda e espaço de lazer na agenda da visita a Mogege

A construção da nova rotunda na Via Intermunicipal, de ligação a Mogege, a aquisição do terreno para o futuro espaço de recreio e lazer e a construção da capela mortuária estiveram na agenda de trabalho de Mário Passos na visita a esta localidade.

Em mais uma ação no âmbito do Roteiro de Proximidade, o presidente da Câmara Municipal, acompanhado pelo autarca local, Carlos Lima, considerou que a rotunda em construção «vai melhorar a segurança da via e o acesso à freguesia».

Esta jornada de trabalho começou à mesa, com as crianças do Jardim de Infância e Escola Básica da Boca do Monte, prosseguindo com a visita à empresa Perfil Cromático, de acabamentos, branqueamento e tingimentos de fibras têxteis, fios, tecidos, vestuário e artigos têxteis.

No terreno, mantendo um investimento «que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas», Mário Passos deu conta da compra de um terreno para o futuro espaço de recreio e lazer e passou pela casa mortuária que está em fase de conclusão.

Na rede viária, deu conta da intervenção na rua do Penedo da Moura, com instalação rede de águas residuais, pavimentação e iluminação da via e na Rua do Côvo, com a ampliação da rede de águas residuais.

O autarca também visitou a Nascer do Sol, IPSS, a sede do agrupamento de escuteiros e da AD de Carril. O dia terminou, como é habitual, com o encontro com as associações e instituições de Mogege, «em que escutamos e procuramos encontrar soluções para os anseios das diferentes instituições», refere Mário Passos, assumindo que «é deste diálogo que construímos o futuro».