A inauguração da requalificação e ampliação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, vai decorrer no dia 27 de novembro. Inicialmente, a sessão esteve agendada para o dia 6 de novembro, mas, impedimento de agenda do Ministro da Educação, adiou a sessão que, agora, tem nova data.

A intervenção na Secundária de Joane foi uma obra financiada pelo PRR, com um investimento a rondar os 20 milhões de euros, o maior de sempre em edifícios escolares concelhios. As obras, abrangeram os edifícios pré-existentes e a construção de novos espaços, assim como a remodelação dos arruamentos de acesso ao recinto escolar.