Cerca de 1200 alunos, professores e pessoal não docente, regressaram na manhã desta sexta-feira, à escola de onde muitos saíram, em março de 2025, para os monoblocos instalados junto ao campo da feira de Joane e que, desde então, serviram de espaço para as atividades letivas.

Enquanto isso, a “velinha” Secundária Padre Benjamim era alvo de obras de ampliação e de uma profunda remodelação, num valor que ascende aos 20 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o maior de sempre em edifícios escolares no concelho de Famalicão e uma das maiores intervenções na área da educação a nível nacional. Com esta expansão, a escola passa a dar resposta ao aumento da oferta formativa, podendo a capacidade máxima atingir, a curto prazo, os 1600 alunos.

Os portões da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, abriram-se de par em par para receber a comunidade educativa no regresso ao novo edifício. A inauguração oficial, que até esteve marcada para este dia, fica para mais tarde, por indisponibilidade da agenda do Ministro da Educação, mas o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, assinalou a reabertura com «orgulho», destacando que «ver esta casa cheia de vida e com um sorriso no rosto de cada aluno e professor é a prova de que valeu a pena concretizar este sonho».

O autarca, na companhia do vereador da Educação, Pedro Oliveira, e do diretor do Agrupamento de Escolas, José Moreira, acrescentou que as condições das escolas interferem muito no rendimento escolar, no processo de ensino e aprendizagem, «e as condições aqui criadas são para que toda a comunidade tenha ferramentas para o sucesso educativo que preconizamos». Mário Passos deixou, também, um agradecimento «e reconhecimento» pelo esforço coletivo envolvido na concretização da obra.

O regresso à escola teve um momento musical protagonizado pelos alunos, a que se seguiu uma breve visita guiada às novas instalações. Pelos corredores, a satisfação e o espanto dos estudantes era visível.

Refira-se que a empreitada neste complexo escolar originário da década de 1980, incidiu sobre a recuperação dos edifícios pré-existentes, designadamente os blocos de ensino, o bloco administrativo e o pavilhão desportivo.

A intervenção contemplou, também, importantes ampliações e construções de raiz, incluindo novas instalações para as vertentes tecnológicas e cursos profissionais com laboratórios e oficinas equipadas com tecnologia de ponta, um novo auditório preparado para conferências e eventos culturais, uma nova biblioteca adaptada ao estudo autónomo e aos meios digitais. Os espaços exteriores foram requalificados, bem como o parque desportivo e os arruamentos de acesso.