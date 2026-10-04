A nova sede do CNE de Castelões é inaugurada esta segunda-feira, 5 de outubro, às 10h30, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e com a bênção do pároco da freguesia. O presidente da Junta e outras entidades também tomarão parte neste ato para o qual está convidada toda a comunidade.

O novo espaço do Agrupamento 441 representa um investimento de cerca de 120 mil euros e reforça as condições para o trabalho desenvolvido junto das crianças e jovens. A sede, que se apresenta mais moderna, funcional e preparada para responder às necessidades do trabalho escutista, teve o apoio da autarquia local, da Câmara Municipal e da Comissão Fabriqueira, proprietária do terreno onde o edifício foi construído.

O CNE de Castelões assinala que a nova sede representa um investimento no futuro do Agrupamento e no trabalho de formação e educação desenvolvido junto das novas gerações.

A Junta de Freguesia, presidida por Francisco Sá, considera que «o resultado deste trabalho coletivo está à vista. Esta será, com certeza, uma casa de futuro para os nossos jovens e uma mais-valia para a nossa terra!»