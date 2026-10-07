O Agrupamento 441 de Castelões do Corpo Nacional de Escutas (CNE) assinalou o 51.º aniversário com a inauguração da nova sede, numa cerimónia presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, e que reuniu dirigentes e representantes locais, regionais e nacionais do CNE.

Com um investimento superior a 125 mil euros, a nova sede concretiza um sonho que enfrentou diversos obstáculos, especialmente os relacionados com a presença de pedra no terreno e com questões arqueológicas. Dificuldades que, como foi destacado durante a cerimónia, acabaram por ser ultrapassadas através da persistência, do diálogo e da articulação entre as diferentes entidades.

A inauguração, que decorreu na manhã desta segunda-feira, acabou, por isso, por assumir um significado especial para todos aqueles que acompanharam o processo. Entre os presentes, e além do presidente da Câmara, marcaram presença o presidente da Junta de Freguesia de Castelões, Francisco Sá, o pároco da freguesia, Padre José Carlos Costa, escuteiros, antigos dirigentes, familiares e representantes de várias instituições.

“A grande obra é a obra comunitária”

Na sua intervenção, o presidente da Câmara destacou a dimensão coletiva da obra, considerando a inauguração motivo de «alegria e entusiasmo» e valorizando o facto de o projeto resultar da capacidade de várias pessoas e instituições trabalharem em conjunto.

Mário Passos sublinhou que, apesar do investimento que o Município tem vindo a concretizar em diferentes áreas, «a grande obra a salientar é a obra comunitária».

O autarca recusou, por isso, colocar a Câmara Municipal no centro da concretização do projeto. «Não fui o principal protagonista, apenas ajudei a desenvolver», afirmou Mário Passos, numa referência ao trabalho desenvolvido ao longo de todo o processo.

O edil destacou ainda a importância da nova sede para o desenvolvimento dos jovens, proporcionando melhores condições para a sua formação e aquisição de competências.

Uma obra que venceu a adversidade

O presidente da Câmara Municipal considerou também que o percurso realizado até à inauguração constitui um exemplo de resiliência, precisamente pela capacidade demonstrada para ultrapassar desafios significativos sem abandonar o objetivo inicial.

A cerimónia contou ainda com a presença de representantes das estruturas regional e nacional do Corpo Nacional de Escutas, numa demonstração da importância que o Agrupamento 441 de Castelões assume no movimento escutista.

Também o Chefe do Agrupamento 441 de Castelões, Tiago Gonçalves, não escondeu a emoção perante a concretização do projeto. «Ainda não acreditamos que chegámos a este dia», afirmou, recordando que o caminho não foi fácil e que houve momentos em que a concretização da sede chegou mesmo a parecer comprometida.

O responsável explicou que a sede foi pensada com um propósito muito concreto: servir os escuteiros. «Uma verdadeira casa para aprender, formar, crescer e viver em comunidade. Um lugar para crescer juntos», resumiu.

O Chefe do Agrupamento fez questão de reconhecer o contributo de todos os que acreditaram no projeto, destacando o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, do assistente de agrupamento, da Fábrica da Igreja, da comunidade e dos escuteiros.

Tiago Gonçalves deixou também palavras de reconhecimento ao seu antecessor – Flávio Campos – que foi quem sonhou e encarnou a vontade coletiva.

Uma conquista de Castelões

Na intervenção do Presidente da Junta de Freguesia, Francisco Sá, foi igualmente sublinhado que a nova sede é «muito mais do que um edifício: é um espaço de aprendizagem, crescimento, amizade e formação de jovens».

Francisco Sá destacou de forma particular o papel da Câmara Municipal e de Mário Passos, cuja «determinação» foi «decisiva para que o projeto não fosse abandonado» perante as dificuldades encontradas.

O presidente da Junta deixou, ainda, uma palavra de reconhecimento ao vereador Augusto Lima, à coordenadora do Centro Social da Paróquia, Rosa Maria Vale, à Comissão Fabriqueira, proprietária do terreno, ao arquiteto Miguel Mirra e a todos os dirigentes e antigos dirigentes que contribuíram para que a obra chegasse ao fim.

Uma referência especial foi feita a Flávio Campos, antigo chefe do Agrupamento, uma das pessoas que esteve na origem do projeto e que deu os primeiros passos para mobilizar apoios e vontades em torno da nova sede.

O espaço foi posteriormente benzido pelo pároco de Castelões, Padre José Carlos Costa.