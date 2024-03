Famalicão: Nova vitória (a terceira esta época) sobre o FC Porto

Famalicense brilha no Festival da Canção e está a um passo da Eurovisão

Cristina Clara, com o tema “Primavera”, está na final do Festival RTP da Canção. A artista famalicense apresentou-se ao público na noite deste sábado, na segunda semifinal do festival da canção.

Através do voto do público conseguiu ser uma das 12 canções que ficaram apuradas para a grande final, agendada para 9 de março (próximo sábado).

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Malmo, na Suécia, em maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema “Waterloo”, dos ABBA.