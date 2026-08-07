Já arrancou a primeira fase da intervenção para a criação do futuro Parque de Lazer de Novais, um projeto que pretende dotar a freguesia de um novo espaço dedicado ao convívio, ao lazer e ao bem-estar da população.

O parque ficará situado junto ao Centro Pastoral de Novais e foi concebido para ser um local de encontro entre famílias e amigos, promovendo o convívio entre gerações e proporcionando um espaço agradável para momentos de descanso e contacto com a natureza.

Nesta primeira etapa, foram realizados os trabalhos de limpeza do terreno, com a remoção da vegetação necessária, o nivelamento das terras e a preparação do espaço para o avanço das próximas fases da obra.

A autarquia local garante que vai continuar a acompanhar de perto a evolução dos trabalhos e promete manter a população informada sobre a evolução dos trabalhos.