O Museu Bernardino Machado tem um programa especial até ao final do ano para celebrar o 25.º aniversário.

Até 31 de dezembro, decorre o Escape Room “O Legado do Presidente”, que desafia os visitantes a resolverem um enigma histórico. A narrativa parte de uma premonição de Bernardino Machado que, antecipando tempos de instabilidade, deixou uma carta a um dos seus filhos com pistas para proteger o país. Os participantes dispõem de 45 minutos para desvendar os mistérios guardados no gabinete, encontrar a “chave” que travará a conspiração e, assim, salvar a liberdade da nação. Uma proposta que pretende aproximar novos públicos do Museu, apresentando a história e o património através de uma linguagem contemporânea.

Para esta atividade, a entrada é gratuita, mediante inscrição prévia obrigatória em escaperoombernardinomachado.pt

No dia 19 de setembro, às 15h00, decorrerá a iniciativa “Caminhar com Bernardino”. O percurso de sete quilómetros e dificuldade média arranca na Praça D. Maria II e encerra no Museu Bernardino Machado. Ao longo do trajeto, os participantes farão uma viagem imersiva pelos locais mais emblemáticos de Famalicão associados à vida do antigo Presidente da República.

A participação é gratuita, mas limitada a 150 pessoas, com inscrições obrigatórias a partir de 1 de setembro através do portal “Famalicão Desportivo”.

As celebrações terminam em dezembro, mês em que se assinala oficialmente a data de abertura do museu, com a realização de uma cerimónia comemorativa.