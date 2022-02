Famalicão: Nove alunos da Artis participam em prestigiada competição de dança

A Coordenação do Núcleo Territorial de Famalicão da Iniciativa Liberal, acompanhada por Rui Rocha, deputado eleito pelo Círculo de Braga, reuniu, esta quarta-feira, na Casa do Empresário, com a direção da Associação Comercial e Industrial de Famalicão – ACIF.

Durante o encontro, foram discutidos vários assuntos, desde a aplicação de fundos do Programa de Recuperação e Resiliência, as dificuldades dos empresários em suportar a excessiva carga fiscal, e os problemas que decorrem do pagamento da Taxa Social Única, a falta de mão de obra, os problemas relacionados com o aumento dos custos de produção e custos energéticos.

A dificuldade de financiamento das associações empresariais, a recuperação do tecido empresarial famalicense, nomeadamente os mais afectados pela pandemia e a obrigatoriedade de cessamento de atividade económica, como os setores de atividade noturna e restauração, também foram analisadas neste encontro.