Famalicão: Novo Boletim Cultural viaja pelas raízes históricas do concelho

O n.º 3 da VI série do Boletim Cultural vai ser apresentado no dia 9 de fevereiro, pelas 18h15, no Museu Bernardino Machado. A publicação embarca numa viagem pelas raízes do concelho, fazendo «jus à história e identidade do concelho de Vila Nova de Famalicão», escreve o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, na nota de abertura, onde também sublinha o importante contributo da publicação para «o estudo e investigação da história local».

O novo volume contém 13 artigos subordinados ao tema “Do local ao global”, que abordam assuntos como o Santo Ofício em Vila Nova de Famalicão, a Galinha Mourisca, os Prazos famalicenses do Senado de Barcelos, Vasco de Carvalho e São Julião de Calendário, o impacto da Guerra Colonial na Região Militar de Braga, entre outros, pela ‘caneta’ de professores catedráticos e investigadores ligados a instituições portuguesas conceituadas.

Esta edição «é diversificada nos temas e plural nas autorias», nota o vereador da Cultura. No editorial, Pedro Oliveira, refere que o Boletim «é uma nova oportunidade para apresentarmos e darmos a conhecer estudos, trabalhos e projetos sobre a realidade da nossa história, do nosso património, da nossa cultura».

O Boletim Cultural de Famalicão começou a ser publicado em 1980, sendo uma das publicações mais antigas do género em Portugal. Cada volume possui uma compilação de trabalhos científicos que aprofundam o conhecimento sobre Vila Nova Famalicão, debruçando-se sobre assuntos em torno do seu património e das suas gentes, e que inclui contributos em questões sociais e políticas do nosso tempo.

O novo volume do Boletim Cultural estará brevemente disponível para consulta em www.famalicao.pt/boletim-cultural .