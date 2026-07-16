Famalicão: Novo Centro Tecnológico Especializado nos 51 anos da Didáxis

A Didáxis – Cooperativa de Ensino inaugurou o novo Centro Tecnológico Especializado Industrial, uma infraestrutura de vanguarda destinada a fortalecer a formação profissional e a preparar os alunos para os desafios atuais.

O espaço, com tecnologia avançada, está direcionado para as áreas de Cozinha e Restauração e Mecatrónica Automóvel. Reproduz ambientes reais de trabalho, permitindo o desenvolvimento de competências técnicas avançadas e uma preparação mais eficaz para a entrada no mercado profissional.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, acompanhado pelo vereador da Educação, Pedro Oliveira, e pelo vereador do Empreendedorismo, Augusto Lima. O momento reuniu ainda representantes da comunidade educativa, parceiros institucionais, empresários, docentes e alunos.

Esta inauguração é um dos marcos dos 51 anos da Didáxis. Para a direção da Didáxis, este investimento representa «mais uma etapa no processo de modernização da instituição, reforçando o seu compromisso com a inovação, a excelência educativa e a estreita ligação ao tecido empresarial». José Lopes, presidente do conselho de administração, realça, ainda, que «este centro representa uma oportunidade única para os nossos alunos adquirirem competências técnicas em ambientes tecnologicamente avançados, alinhados com as exigências do mercado de trabalho e com os desafios da indústria do futuro», destacou.

Durante a sessão inaugural, Mário Passos destacou a importância estratégica da formação profissional para o desenvolvimento económico do concelho e da região, enaltecendo o papel da Didáxis na qualificação dos jovens e na resposta às necessidades das empresas.