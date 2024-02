Famalicão: Novo episódio do Observatório de Cinema começa a 2 de março

A Casa das Artes e o Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, recebem, a partir do dia 2 de março, mais uma sessão do Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão, com sessões para o público geral e para as escolas.

No seguimento da 8.ª edição da mostra anual de cinema que aconteceu em outubro passado, neste episódio 8.2 os realizadores a quem foi dedicada a secção Histórias do Cinema, Glauber Rocha e John Cassavetes, preenchem a tarde do dia 2 de março com duas sessões comentadas. Para os mais novos, há duas propostas. A animação protagonizada por Titina e as Cartas da Guerra, de Ivo Ferreira, que dá continuidade ao diálogo com as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.

“Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha, é exibido às 15 horas do dia 2 de março, sessão comentada pelo jornalista Samuel Silva. No mesmo dia, às 17h30, de John Cassavetes, pode ver “Noite de Estreia”, comentado pela professora universitária Filipa Rosário.

Nos dias 5 e 12 de março (Teatro Narciso Ferreira), às 10 horas, para as escolas (1.º e 2.º ciclo), de Kaisa Naess, a proposta é o filme de animação “Titina”. Na tarde do dia 5 de março, às 14h30, para as escolas do 3.º ciclo e secundário, no âmbito da celebração do 30.º aniversário do 25 de Abril, no grande auditório da Casa das Artes pode ver “Cartas da Guerra”, de Ivo Ferreira.

Mais informações em closeup.pt.