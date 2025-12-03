Famalicão: Novo livro de Duarte Oliveira reuniu leitores na FNAC Braga Parque

O autor famalicense apresentou, na passada segunda-feira, na FNAC do Braga Parque, o seu novo livro “A Coragem de Sair da Fila”. O evento reuniu dezenas de leitores e contou com a moderação de Vanessa Ferreira, da editora Cordel d’Prata.
Durante a sessão, Duarte Oliveira falou sobre a metáfora da comunidade de formigas que estrutura a obra e revelou que o livro foi fortemente inspirado em experiências pessoais e profissionais que viveu nos últimos anos. Houve, ainda, espaço para perguntas do público e para uma reflexão sobre os temas centrais do livro, como liderança, mudança e reconhecimento.
No final, os participantes puderam adquirir o livro e receber uma dedicatória do autor que revelou que o seu próximo projeto pode ser um romance.