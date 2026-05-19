Famalicão: Novo parque de estacionamento vai nascer junto ao Centro de Saúde de Famalicão

A Câmara Municipal vai avançar com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Avenida 25 de abril, dando resposta a um problema há muito apontado pelos utentes do Centro de Saúde. A abertura do concurso público para a concretização da obra vai estar em discussão, esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

O novo parque subterrâneo, orçado em 2,6 milhões de euros mais IVA, tem um prazo de execução de 9 meses e inclui a reabilitação do espaço exterior do Centro de Saúde de Famalicão.

A empreitada deverá criar 80 novos lugares de estacionamento público tarifado, 48 lugares no novo parque subterrâneo e mais 30 lugares que resultam da reabilitação do espaço exterior da unidade de saúde.

Recorde-se que o Centro de Saúde de Famalicão está a ser requalificado, num investimento de 2,8 milhões de euros, com financiamento do PRR. O edifício acolhe três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados Continuados D. Maria II.