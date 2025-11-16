Famalicão: Novo presidente da ULS elogia espírito de missão dos profissionais

Luís Vales, o novo presidente do conselho de administração da ULS do Médio Ave, enaltece “a união e compromisso” que permitiram garantir que a Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão, inundado na madrugada deste sábado, possa estar em funcionamento já esta segunda-feira.

Numa publicação na página do Facebook da ULS do Médio Ave, relata a inundação, com a água a ultrapassar os 70 cm de altura, causando danos materiais e comprometendo o normal funcionamento da unidade de saúde.

Este contexto inesperado, fruto da depressão Cláudia, “gerou receios, dúvidas e incertezas” e mostrou “um exemplo notável de espírito de missão” de mais de 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais da ULS, em articulação com elementos da Proteção Civil e da Câmara Municipal, que uniram esforços “para recuperar e reorganizar a unidade de saúde”.

“Todos agiram com determinação, solidariedade e um profundo sentido de serviço público, assegurando que nenhum utente fosse prejudicado”, elogia o presidente do conselho de administração. Deste modo, as consultas e a atividade programada é retomada esta segunda-feira.

Neste agradecimento público, Luís Vales também enaltece a ação da Proteção Civil do município, “na pessoa do sr. presidente da Câmara Municipal, cuja pronta intervenção e estreita colaboração foram essenciais”.