O Centro Pastoral de Santo Adrião acolheu, esta segunda-feira, dia 9 de novembro, o convívio comemorativo do 15.º aniversário da Novo Rumo – Associação de Professores de Vila Nova de Famalicão.

Laura Araújo, presidente da direção, deu as boas-vindas a todos os presentes, entre os quais se encontravam Susana Pereira, vereadora da Cultura do Município de Vila Nova de Famalicão, e Sandra Campos, colaboradora das Academias Seniores deste concelho.

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Numa breve retrospetiva dos quinze anos de atividade, foi destacado o facto de a associação contar atualmente com cerca de 350 associados, dos quais aproximadamente meia centena estão ligados aos seus grupos de canto e instrumentos musicais, nomeadamente a Tuna, a Tuca e o Grupo Coral, que se disponibilizam para atuar sempre que são solicitados.

A Novo Rumo mantém as atividades dos anos anteriores, mas aposta também em viagens de conhecimento, convívios e momentos de lazer, tanto em várias localidades do país como em grandes viagens ao estrangeiro. Assim, com exceção do mês de agosto, todos os meses são marcados pela realização de atividades.

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Para Laura Araújo, “o caminho nem sempre foi fácil, mas é um caminho de descobertas e de histórias guardadas!”. E acrescenta: “Olho para trás com muita gratidão e olho para a frente com muita coragem e esperança!”.

São estas as vertentes que fazem da Novo Rumo uma associação amiga, uma verdadeira casa onde todos se sentem bem.

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