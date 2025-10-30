Famalicão: Novos corpos gerentes da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas

D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, aprovou, recentemente, nos termos dos estatutos, os órgãos de gestão da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas de Calendário, que estão ao serviço desde o dia 14 de agosto deste ano.

Os irmãos desta Confraria pertencem aos lugares de Magida, Santa Catarina, Aveleira, Fonte Quente e Covelo. A mesa da Assembleia Geral é presidida por José Manuel Moreira da Silva, tendo como secretários David Manuel Gondar Fernandes Carneiro e Maria Adelaide Faria Soares.

A mesa Administrativa é liderada por Jones Maciel Santos Silva que tem como vice-presidente Fernando Oliveira Carvalho de Sá. Serafim da Silva Sá é o secretário; César André da Silva Veloso, o tesoureiro; e Aires Alberto Vilaça da Costa, o vogal.

Joaquim Alberto Moreira da Silva preside ao Conselho Fiscal, com Sónia Alexandra Faria Correia e António Ferreira Teles a vogais.

O Órgão de Vigilância é da responsabilidade do Padre Jorge Manuel Carneiro Ferreira

Os anteriores órgãos de gestão, liderados por Manuel Moreira, dos lugares de Aldeia do Sol e Figueirinhas, estiveram em serviço desde junho do ano passado, cessando funções a 13 de agosto deste ano, por não ter sido constituída, atempadamente, uma nova Mesa Administrativa.