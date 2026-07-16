Famalicão: Novos equipamentos no Serviço de Oftalmologia melhoram resposta aos utentes

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS Médio Ave) reforçou a capacidade tecnológica do Serviço de Oftalmologia, com a aquisição de novos equipamentos clínicos, o que vai permitir aumentar a capacidade de diagnóstico e tratamento de diversas patologias oculares, respostas mais céleres e próximas, melhorar a diferenciação dos cuidados prestados e reduzir, em muitas situações, a necessidade de referenciação de utentes para outros hospitais.

Segundo João Agulha, diretor do Serviço de Oftalmologia, estes equipamentos vão permitir «realizar tratamentos diferenciados, nomeadamente do glaucoma e das opacidades capsulares após cirurgia de catarata».

Entre as principais mais-valias deste investimento, o responsável da área destaca a possibilidade de realizar exames de elevada precisão para avaliação da retina, do nervo ótico e do segmento anterior do olho, fundamentais para o diagnóstico precoce e monitorização de doenças como o glaucoma, a degenerescência macular relacionada com a idade, a retinopatia diabética e outras patologias que podem comprometer irreversivelmente a visão quando não identificadas atempadamente.

Ao nível terapêutico, o Serviço passa igualmente a dispor de tecnologia que permite efetuar tratamentos laser anteriormente apenas disponíveis em centros hospitalares de maior diferenciação. Estes procedimentos incluem o tratamento de determinadas formas de glaucoma, contribuindo para a redução da pressão intraocular e prevenção da progressão da doença, bem como a capsulotomia posterior com laser, tratamento indicado para a opacidade da cápsula posterior que pode surgir após a cirurgia da catarata, permitindo restaurar rapidamente a qualidade visual dos doentes de forma segura, eficaz e em regime ambulatório.

Segundo Luís Vales, presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave, este investimento «representa mais um passo na estratégia de reforço da capacidade tecnológica da ULS Médio Ave e de aproximação de cuidados diferenciados à população. O objetivo é disponibilizar respostas cada vez mais completas, reduzindo a necessidade de referenciação para outras unidades hospitalares e garantindo aos nossos utentes acesso a cuidados de elevada qualidade, próximos da sua área de residência».