Famalicão: Num ano, a Loja do Cidadão fez 100 mil atendimentos

De 2 a 11 de setembro, perto de 70 expositores de todo o país e animação musical diária, marcam a 37.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, que tem como palco a renovada Praça Mouzinho de Albuquerque.

Serão dez dias de sabores e saberes, para um reencontro com as tradições, usos e costumes mais ancestrais de Portugal.

O trabalho ao vivo dos artesãos volta a ser um dos pontos fortes, mas animação não vai faltar. São cerca de duas dezenas de momentos musicais, sendo que o grande destaque do programa de animação vai para os concertos da fadista Sara Correia, no dia 8 de setembro, e de Augusto Canário, no dia 6.

Enquanto palco de excelência para os talentos locais e nacionais, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão propõe espetáculos musicais diários para todos os gostos.

O presidente da autarquia, Mário Passos, fala num reencontro com o que de melhor se faz e produz em Portugal. A Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão é um dos maiores certames do género em Portugal, uma verdadeira montra da riqueza do nosso país».

Programação para consulta em www.famalicao.pt.