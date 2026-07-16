Famalicão: Nun’Álvares renova com a capitã Ana Azevedo

A atleta famalicense parte para a sua quarta época consecutiva ao serviço do emblema de Fafe, onde tem sido peça-chave no sucesso do clube. Desde que chegou ao Nun’Álvares, contabiliza já 101 jogos e 51 golos.
A nível individual, na temporada passada realizou 34 jogos e apontou 22 golos. É, ainda, a jogadora mais internacional de sempre da Seleção Nacional feminina de futsal, somando 150 internacionalizações e 51 golos marcados.
Coletivamente, na época passada, a equipa de Fafe conquistou a Supertaça e a Taça da Liga. Foi ainda finalista vencida da Taça de Portugal e chegou à final do play-off da Liga Placard, onde acabou derrotada pelo SL Benfica.
Ao longo da carreira, Ana Azevedo conquistou dois Campeonatos Nacionais: o primeiro ao serviço do Vermoim, na época 2015/2016, e o segundo pelo Nun’Álvares, em 2024/2025. No seu palmarés conta, ainda, com duas Taças da Liga (2023/2024 e 2025/2026), além da Supertaça.
Em novembro de 2025, Ana Azevedo foi distinguida na Gala do Desporto de Famalicão com o Prémio de Excelência.