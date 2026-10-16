Ao final da tarde de domingo, a partir das 19h30, o FC Famalicão entra na Taça de Portugal. O adversário é o Paredes, formação da Liga 3. A partida é da terceira eliminatória e joga-se no Estádio Municipal das Laranjeiras.

Mesmo perante um adversário de escalão inferior, o guarda-redes do Famalicão avisa que «nunca será um jogo fácil. Temos o máximo respeito pelo Paredes que está num bom momento, lidera a sua série na Liga 3 e já avisamos os novos jogadores das dificuldades que nos esperam».

Zlobin espera um bom espetáculo e deseja que o Famalicão entre a vencer na Taça de Portugal «porque sabemos bem da importância da competição para o clube e para a cidade. Temos de ir com tudo… Sentimos e temos essa responsabilidade».

Depois da pesada derrota, 1-4, com o Alverca, Zlobin considera que a melhor resposta «que podemos dar é dentro do campo. Senti que foi uma boa semana de trabalho e espero que possamos transportar tudo para o jogo».

Da possibilidade de ser titular – na eventualidade de Carvalhal operar rotatividade na baliza – o guarda-redes reconhece que está «com fome, quero jogar… todos queremos jogar, mas é o treinador que decide».