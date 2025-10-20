Famalicão: Nuno Costa navega piloto espanhol na Baja Portalegre

Com vitórias em todos os jogos disputados, o Famabasket termina o fim de semana de forma bastante positiva, com destaque para as equipas sub-16 feminina e sub-18 masculina que somam vitórias nos 3 jogos disputados neste início dos campeonatos distritais.

A equipa sénior masculina recebeu na quinta-feira o BC Barcelos sub-23 e arrecadou uma vitória por 77-49, depois de vencer os quatro períodos do jogo.

O minibasquete também entrou em ação este fim de semana. No sábado, os Mini10 foram até à Escola EB 2,3 da Apúlia para participar numa concentração organizada pelo ESPOSENDE BC, na qual marcaram presença também o FC Vizela e SC Maria da Fonte.

No domingo, os Mini12 deslocaram-se a Vizela tendo-se juntado à equipa da casa, o FC Vizela, e ao BC Barcelos e Esposende BC, tendo sempre aplicar o que vão aprendendo envoltos em boa disposição.

A equipa sub-16 feminina recebeu o BC Barcelos, na manhã de domingo, num jogo entre os líderes da prova. O Famabasket foi a equipa mais forte e venceu a partida por 74-53, sendo agora líder isolado da prova.

Os sub-16 masculinos receberam na tarde de domingo o SC Maria da Fonte, vencendo os quatro parciais num jogo que terminou com uma vitória por 72-29, a segunda vitória da equipa.

A equipa feminina Sub-18 jogou no sábado em Braga, frente ao GDAS, onde conseguiu uma vitória por 50-29 apesar do esforço da equipa adversária para inverter o resultado após o intervalo.

Os sub-18 masculinos jogaram na manhã de domingo no Pavilhão Municipal, frente ao FAC, num jogo que conseguiram dominar e vencer por 90-41, tendo vencido todos os três jogos disputados até ao momento. A próxima jornada é frente ao SC Braga, num duelo entre os líderes do campeonato distrital.