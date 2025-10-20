Concelho, Desporto

Famalicão: Nuno Costa navega piloto espanhol na Baja Portalegre

O famalicense, navegador de ralis e de provas de todo-o-terreno, prepara-se para mais um desafio. Nuno Costa vai à Baja Portalegre que decorre de 23 a 25 de outubro, como navegador do piloto espanhol Pantaleao Rubio, aos comandos de um CANAM Maverick R.

O objetivo da equipa é terminar a prova. «A nossa estratégia é equilibrar velocidade com fiabilidade. Queremos pressionar quando for possível, mas sem cometer erros. Acima de tudo, terminar a prova é fundamental — e queremos fazer isso da melhor forma possível», garante Nuno Costa.

O piloto espanhol sabe que se trata de «uma prova exigente, mas sinto-me confiante com o Nuno ao meu lado. Queremos ser competitivos, aproveitar cada quilómetro e terminar a corrida com um bom resultado».

A Baja Portalegre é uma das provas mais aguardadas do calendário nacional, com percursos que testam máquinas, pilotos e navegadores. Para Nuno Costa esta participação representa «mais um passo» na sua carreira «e uma oportunidade de reforçar a parceria» com o piloto da vizinha Espanha.

Famalicão: Fim de semana de vitórias para o FamaBasket

Com vitórias em todos os jogos disputados, o Famabasket termina o fim de semana de forma bastante positiva, com destaque para as equipas sub-16 feminina e sub-18 masculina que somam vitórias nos 3 jogos disputados neste início dos campeonatos distritais.

A equipa sénior masculina recebeu na quinta-feira o BC Barcelos sub-23 e arrecadou uma vitória por 77-49, depois de vencer os quatro períodos do jogo.

O minibasquete também entrou em ação este fim de semana. No sábado, os Mini10 foram até à Escola EB 2,3 da Apúlia para participar numa concentração organizada pelo ESPOSENDE BC, na qual marcaram presença também o FC Vizela e SC Maria da Fonte.

No domingo, os Mini12 deslocaram-se a Vizela tendo-se juntado à equipa da casa, o FC Vizela, e ao BC Barcelos e Esposende BC, tendo sempre aplicar o que vão aprendendo envoltos em boa disposição.

A equipa sub-16 feminina recebeu o BC Barcelos, na manhã de domingo, num jogo entre os líderes da prova. O Famabasket foi a equipa mais forte e venceu a partida por 74-53, sendo agora líder isolado da prova.

Os sub-16 masculinos receberam na tarde de domingo o SC Maria da Fonte, vencendo os quatro parciais num jogo que terminou com uma vitória por 72-29, a segunda vitória da equipa.

A equipa feminina Sub-18 jogou no sábado em Braga, frente ao GDAS, onde conseguiu uma vitória por 50-29 apesar do esforço da equipa adversária para inverter o resultado após o intervalo.

Os sub-18 masculinos jogaram na manhã de domingo no Pavilhão Municipal, frente ao FAC, num jogo que conseguiram dominar e vencer por 90-41, tendo vencido todos os três jogos disputados até ao momento. A próxima jornada é frente ao SC Braga, num duelo entre os líderes do campeonato distrital.

Famalicão: AVC vence Torneio do Minho

O conjunto famalicense venceu a 38.ª edição do Torneio do Minho. Na final, disputada no Pavilhão Municipal de Figueiredo, na tarde do passado sábado, o conjunto famalicense teve pela frente o CART, que só somava vitórias nos jogos disputados. O AVC venceu pela margem máxima, com os parciais de 25-23, 25-20; 25-13 e trouxe o troféu pela primeira vez para a sua galeria.

No próximo domingo, começa o campeonato da 3.ª divisão e o AVC recebe no pavilhão das Lameiras a equipa do Esposende. O jogo está marcado para as 15 horas.

Recorde-se que depois de algumas épocas sem equipa sénior, o clube famalicense regressou com um conjunto para a nova temporada.

Famalicão: Zabiri marca dois e dá título mundial a Marrocos

O jovem avançado do FC Famalicão foi a grande figura da final do campeonato do mundo sub-20.

Marrocos conquistou, este domingo e pela primeira vez, o título mundial ao vencer a Argentina, 2-0, com golos de Yassir Zabiri, todos na primeira parte do encontro disputado no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, Chile.

O primeiro golo nasceu num livre superiormente marcado ao ângulo da baliza contrária e o segundo numa oportuna e letal entrada ao segundo poste em resposta a um centro do lado contrário.

O avançado do FC Famalicão fica com o seu nome gravado na final e na competição onde foi o melhor marcador com 5 golos.

Foto: reprodução Facebook FC Famalicão (seleção de Marrocos)

Famalicão: Equipa da Cruz Vermelha de Ribeirão é uma das melhores do país

A equipa da Cruz Vermelha de Ribeirão alcançou o 2.º lugar no II Campeonato de Trauma, afirmando-se entre as melhores equipas da Cruz Vermelha Portuguesa.

O evento reuniu várias delegações de todo o país e colocou à prova as suas competências técnicas e capacidade de resposta em situações de emergência.

Com esta excelente prestação, a equipa de Ribeirão garantiu o acesso direto ao Campeonato Nacional de Trauma, que a ANSD vai organizar em Portimão, no próximo ano.

Famalicão: Rodrigo Ribeiro tem o 18 de outubro marcado na sua história

O passado sábado, 18 de outubro de 2025, fica, por certo, gravado nas memórias futebolísticas de Rodrigo Ribeiro. O jovem jogador, de 19 anos, jogou pela primeira vez pela equipa principal do FC Famalicão. O mérito é dele, o arrojo é do treinador Hugo Oliveira que, não satisfeito por treinar o plantel mais jovem da I Liga, chamou mais um para a ribalta.

O Rodrigo entrou já na parte final do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o suficiente para estar em campo cerca de 15 minutos, na vitória, 0-3, sobre o São João de Ver.

O jovem médio criativo chegou ao FC Famalicão em 20-21, depois de algumas épocas no Benfica. No Famalicão, fez parte da equipa júnior que conseguiu o inédito e exclusivo título nacional sub-19.

Depois, destacou-se nos sub-23, pelos quais já realizou 56 jogos, marcou oito golos e é autor de 11 assistências.

Estes registos não passaram despercebidos a Hugo Oliveira e o treinador não teve problemas em o chamar para a equipa principal. O jovem jogador, em declarações reproduzidas pelo clube, diz que tem trabalhado muito para que este momento acontecesse. Por isso, refere, “há que agradecer à equipa técnica e aos meus colegas por me terem ajudado desde o primeiro dia. Agora, é dar continuidade ao excelente trabalho que temos feito”. Para os mais novos, como é o seu caso, deixa uma mensagem de trabalho contínuo porque, avisa, “não há impossíveis. É dar tudo em todos os treinos e ambicionar chegar o mais alto possível”. A camisola que usou com o São João de Ver, com o número 19, vai ser emoldurada “e colocada lá em casa”. Palavras de mais um jovem que emerge no FC Famalicão e que não esquece os adeptos: “estão sempre connosco e quando há estreias dão um grande apoio desde que entramos em campo».

Foto FC Famalicão

FC Famalicão já tem adversário na quarta eliminatória da Taça

A equipa de Hugo Oliveira já sabe que na quarta eliminatória da Taça de Portugal vai defrontar o Estoril, novamente na condição de visitante. A formação estorilista venceu, ao final da tarde deste domingo, o Os Belenenses, por 1-2.

A eliminatória, a quarta, está marcada para o fim de semana de 22 e 23 de novembro.

Recorde-se que este sábado, os famalicenses visitaram o S. João de Ver e venceram, por 0-3, resultado feito na segunda parte do sábado.