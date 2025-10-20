Famalicão: Nuno Costa navega piloto espanhol na Baja Portalegre

O famalicense, navegador de ralis e de provas de todo-o-terreno, prepara-se para mais um desafio. Nuno Costa vai à Baja Portalegre que decorre de 23 a 25 de outubro, como navegador do piloto espanhol Pantaleao Rubio, aos comandos de um CANAM Maverick R.
O objetivo da equipa é terminar a prova. «A nossa estratégia é equilibrar velocidade com fiabilidade. Queremos pressionar quando for possível, mas sem cometer erros. Acima de tudo, terminar a prova é fundamental — e queremos fazer isso da melhor forma possível», garante Nuno Costa.
O piloto espanhol sabe que se trata de «uma prova exigente, mas sinto-me confiante com o Nuno ao meu lado. Queremos ser competitivos, aproveitar cada quilómetro e terminar a corrida com um bom resultado».
A Baja Portalegre é uma das provas mais aguardadas do calendário nacional, com percursos que testam máquinas, pilotos e navegadores. Para Nuno Costa esta participação representa «mais um passo» na sua carreira «e uma oportunidade de reforçar a parceria» com o piloto da vizinha Espanha.