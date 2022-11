Famalicão: Nuno Medeiros vence Prémio de História Alberto Sampaio

Nuno Miguel Ribeiro de Medeiros venceu o Prémio de História Alberto Sampaio 2022, com o trabalho “Edição para o Grande Consumo em Portugal: Um século de Romano Torres (1885/86-1990)”.

A cerimónia de entrega do prémio, no valor de 6 mil euros, está agendada para o próximo dia 1 de dezembro, em Braga, às 15h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O trabalho vencedor será publicado, conforme previsto em regulamento, na Revista de Guimarães.

No entendimento do júri, constituído sob a égide da Academia das Ciências de Lisboa, «o trabalho premiado surge de uma investigação histórica inovadora e aprofundada sobre um tema de relevância económica, social e cultural, ao procurar conhecer os processos sobre a produção editorial, a criação do livro e a sua circulação no mercado como objeto de consumo. Concretiza-se o trabalho no estudo do percurso de uma empresa centenária, a Romano Torres (1885/86-1990), aproveitando o acervo documental do Arquivo Histórico desta editora referencial no mercado da edição em Portugal destinada ao grande consumo da leitura».

Ainda segundo o júri, o autor «explora a racionalidade económica subjacente à iniciativa empresarial no sentido de captar e alargar o público consumidor, ir ao encontro das sensibilidades do leitor e modelar padrões sociais e culturais. O trabalho configura-se como um exercício transdisciplinar enriquecedor para a historiografia nacional, ao mesmo tempo que se insere, em pleno, no quadro de objetivos que subjaz ao Prémio Alberto Sampaio».

Recorde-se que o Prémio de História Alberto Sampaio, inicialmente instituído em 1995 pelos Municípios de Guimarães e Vila Nova de Famalicão e pela Sociedade Martins Sarmento, renovado em 2016 e contando a partir de então também com o Município de Braga entre os instituidores, destina-se a homenagear e a manter viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio, promovendo o desenvolvimento dos estudos científicos e investigação nas áreas ligadas ao seu legado, em especial, nas disciplinas da História Social e Económica