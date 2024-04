Famalicão: Nuno Melo, reeleito presidente do CDS, tem a companhia cinco famalicenses

Nuno Melo foi reeleito, este fim de semana, líder do CDS/PP, no congresso que decorreu em Viseu. Na reunião magna do partido, foram eleitos os demais órgãos, dos quais fazem parte vários militantes famalicenses.

Na Comissão Política Nacional, Durval Tiago Ferreira é um dos novos porta-vozes do partido, Hélder Pereira (presidente da Concelhia) e Isaque Pinto foram eleitos vogais.

O também famalicense Ricardo Mendes, presidente da Distrital de Braga, é o novo secretário da Mesa do Conselho Nacional, enquanto que Carolina Louro é vogal do Conselho de Jurisdição.

Nuno Melo foi reeleito, com a sua Comissão Política Nacional a obter 89,3% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido que terminou este domingo.