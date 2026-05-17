Concelho, Política

Famalicão: Nuno Melo reeleito presidente do CDS

O famalicense, no cargo desde abril de 2022, foi reeleito presidente do CDS. A eleição aconteceu no decurso do congresso do partido que decorreu este fim de semana, em Alcobaça.

A Comissão Política de Nuno Melo foi eleita com 89,7% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido.

Dos órgãos eleitos fazem parte vários famalicenses. Durval Tiago Ferreira integra a Comissão Executiva e Isaque Pinto é secretário-geral adjunto.
Hélder Pereira, líder da Concelhia do CDS, foi eleito vogal da Comissão Politica Nacional e
Ricardo Mendes secretário da Mesa do Conselho Nacional. Por último, Hugo Machado é conselheiro nacional.

Nuno Melo, que teve como adversário o antigo deputado Nuno Correia da Silva, asseverou que não há qualquer divisão interna e disse que o CDS sai de Alcobaça reforçado.

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Famalicão: Nunca o concelho viu este Famalicão

Em 94 anos de história, a partir de 21 de agosto serão 95, nunca o concelho de Famalicão viu este Famalicão. O que foi alcançado, na época que terminou este sábado, foi a consequência de um trabalho coletivo que para além da vertente desportiva, também tem como causa próxima (ou muito próxima) a qualidade das infraestruturas. Mas há uma em falta.
Na verdade, falta a peça maior deste edifício desportivo. Um novo estádio. A mais recente proposta da Câmara Municipal – concurso público internacional para a construção do estádio e edificação de toda a envolvente – ficou deserto, sem interessados. Tudo isto ficou a saber-se no início do ano. Na mesma altura, a Câmara Municipal, pela voz do seu presidente, Mário Passos, falou de um plano B de que, até ao momento, nada de sabe.
O que se sabe é que o clube famalicense está, literalmente, na antecâmara das competições europeias. Terminou o campeonato em 5.º lugar e pode chegar a esse momento histórico se, na final da Taça de Portugal, o Sporting sair vencedor sobre o Torreense. E se lá chegar não tem um estádio digno da sua imagem e do concelho, como também o presidente da Câmara Municipal reconhece.
Ora, o FC Famalicão sob a liderança de Miguel Ribeiro cresceu no plano desportivo – os resultados e recordes desta época assim o atestam, com o quinto plantel mais valioso e jovem da Liga; vai para a sétima época entre os melhores; todas as equipas da formação competem nos campeonatos nacionais, já foi campeão nacional sub-19 e jogou a Youth League, por via desse feito histórico.
Vários jogadores foram vendidos por milhões de euros e foram investidos cerca de 4 milhões de euros no centro de treinos que é apontado como uma referência.. Mas continua a haver um entrave ao crescimento do clube: um novo estádio.
Recuando uns anos, a quando da criação da SAD (2018), liderada pela Quantum Pacific, ficou claro – porque foi dito e reiterado – que o projeto desportivo era levar o Famalicão ao topo de futebol português. E ele lá está. Com a melhor classificação de sempre (5.º lugar); melhor pontuação (56 pontos); 17 jogos (em 34) sem sofrer golos; 12 jogos consecutivos sem perder; a melhor defesa de sempre e a quarta da I Liga (29 golos).
Tudo isto com qualidade e encanto no futebol praticado. Também aqui, uma vitória de Miguel Ribeiro. O famalicense que lidera a SAD sempre disse que o foco é o jogador e a qualidade do jogo. Hugo Oliveira, o treinador, fez a vontade.

Foto FC Famalicão

Noite de vandalismo e furtos junto ao Estádio Municipal

Vários estabelecimentos comerciais foram alvo de atos de vandalismo e furtos durante a última madrugada, em diferentes pontos da cidade.

Uma parte das ocorrências registou-se nas imediações do Estádio Municipal, com especial incidência na Rua Amélia Rey Colaço, onde várias lojas apresentam portas danificadas. Em alguns casos, os suspeitos conseguiram mesmo entrar nos espaços com o objetivo de furtar material.

Os casos foram comunicados à PSP.

Famalicão: A página mais bonita em 94 anos de história

Na noite deste sábado, no fecho da edição 25/26 da I Liga, o FC Famalicão escreveu mais um capítulo no “Amor de Perdição” que sentiu desde que, em 2019/2020, regressou à I Liga. Hugo Oliveira, que na época passada já tinha colocado a equipa no sexto lugar, com a segunda melhor pontuação de sempre, desta vez esmerou-se e levou os seus jogadores ao 5.º lugar (o melhor de sempre), com 56 pontos (também maior de sempre).

A tudo isto acresce uma posição europeia se o Sporting vencer o Torreense no final da Taça. Mesmo que tal não aconteça – David vencer Golias – o FC Famalicão não deixou de fazer uma extraordinária época, a melhor nos seus 94 anos de vida. Pelos números, pelos recordes mas, acima de tudo, pelo jogo e por uma ideia que nunca foi colocada em causa e que os jogadores souberam interpretar na perfeição.

Na noite deste sábado, num Estádio Municipal cheio, a história que foi celebrada efusivamente após a vitória, 1-0, sobre o Alverca, com golo do jovem Umar Abubakar. Afinal foi o décimo segundo jogo consecutivo sem perder e o décimo sétimo sem sofrer golos.

Hugo Oliveira, que no Famalicão se estreou como treinador principal, entrou para a galeria dos notáveis, fazendo parte de um projeto desportivo onde a procura da estabilidade e qualidade é uma constante, assente na gestão da SAD, presidida pelo famalicense Miguel Ribeiro.

As férias já estão a começar, mas pode ser que os jogadores sejam chamados mais cedo para o regresso.

Foto FC Famalicão.

 

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira encontra Braga na Taça da Liga

Fechados os campeonatos das ligas profissionais de futebol, estão encontradas as oito equipas que vão disputar a Allianz CUP 2026/2027. Os seis primeiros classificados da Liga Portugal Betclic 2025/26 (FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, SC Braga, FC Famalicão, Gil Vicente FC) serão acompanhados pelo campeão e vice-campeão da Liga Portugal 2 Meu Super, Marítimo e Académico, respetivamente.

Assim, e de acordo com o Regulamento das Competições da Liga Portugal, nos quartos de final da competição, marcados para o dia 27 de outubro, o FC Famalicão, quinto da classificação, visita o Braga, o quarto classificado da edição 25/26 da I Liga.

Os outros encontros: FC Porto – Académico; Sporting CP – Marítimo M.; SL Benfica – Gil Vicente FC

Os vencedores seguem para a final Four da Allianz CUP 2026/27.

Foto FC Famalicão

Cores do arco-íris nos Paços do Concelho de Famalicão contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala hoje o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia com a iluminação dos Paços do Concelho com as cores do arco-íris.

A iniciativa surge no âmbito da celebração da data, assinalada anualmente a 17 de maio, e pretende reforçar o compromisso da autarquia com a promoção dos Direitos Humanos, da igualdade e da inclusão.

Famalicão: Gustavo Sá é o terceiro melhor jovem do campeonato

O médio do FC Famalicão foi considerado um dos melhores jovens jogadores da edição 2025/2026 da I Liga que termina este sábado. Segundo a votação de treinadores e capitães das equipas da Liga Portugal Betclic, Gustavo Sá foi o terceiro melhor jovem ao longo da época, recebendo 15,5 % das preferências.

Victor Froholdt, do FC Porto, recebeu 49,5% dos votos, e Schjelderup (SL Benfica) acolheu 24,5% das preferências.

Recorde-se que ao longo da época, Gustavo Sá foi alvo de várias distinções, quer pela Liga quer pelo Sindicatos dos Jogadores. O jovem internacional sub-21 é uma das joias do FC Famalicão e o interesse de outros clubes nos seus préstimos deve conhecer desenvolvimentos durante a pré-época.