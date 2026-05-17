Famalicão: Nuno Melo reeleito presidente do CDS

O famalicense, no cargo desde abril de 2022, foi reeleito presidente do CDS. A eleição aconteceu no decurso do congresso do partido que decorreu este fim de semana, em Alcobaça.
A Comissão Política de Nuno Melo foi eleita com 89,7% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido.
Dos órgãos eleitos fazem parte vários famalicenses. Durval Tiago Ferreira integra a Comissão Executiva e Isaque Pinto é secretário-geral adjunto.
Hélder Pereira, líder da Concelhia do CDS, foi eleito vogal da Comissão Politica Nacional e
Ricardo Mendes secretário da Mesa do Conselho Nacional. Por último, Hugo Machado é conselheiro nacional.
Nuno Melo, que teve como adversário o antigo deputado Nuno Correia da Silva, asseverou que não há qualquer divisão interna e disse que o CDS sai de Alcobaça reforçado.