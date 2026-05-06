Famalicão: O bilhete é oferecido; só paga o transporte (10 euros) para apoiar a equipa na Amadora

Para a última deslocação da presente temporada, na próxima segunda-feira, o FC Famalicão oferece o bilhete e só paga o transporte (10 euros)

O jogo na Amadora, ante o Estrela local é da 33.ª e penúltima jornada da Liga Portugal Betclic e joga-se a partir das 20h15, no Estádio José Gomes. Os bilhetes para o encontro estão disponíveis na Loja Oficial, sob as seguintes condições: gratuito (necessário fazer o levantamento do mesmo); transporte: 10 euros.

Os bilhetes estão disponíveis até às 13 horas da próxima segunda-feira e a marcação do transporte deve ser feita até às 18 horas de sábado.

Quem não tiver possibilidade de levantar o bilhete na Loja Oficial, poderá efetuar o pedido através de contacto telefónico (252 011 123).