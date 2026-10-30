A Galeria Municipal Ala da Frente abre portas este sábado, 31 de outubro, às 18 horas, para a inauguração da exposição “O Dia Seguinte”, de Inez Teixeira. A artista estará presente na sessão, bem como o curador da galeria, António Gonçalves, assinalando o primeiro dia da mostra que ficará patente até 30 de janeiro do próximo ano.

Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h30, e aos sábados e domingos, das 14h30 às 17h30.

Nascida em Lisboa, em 1965, e licenciada em História da Arte, Inez Teixeira foca a sua criação nas áreas da pintura e do desenho. Esta exposição na galeria famalicense, situada na Rua Adriano Pinto Basto, reflete o percurso criativo da artista.