Famalicão: O empreendedorismo vai andar pela cidade

Esta sexta-feira e sábado, os empreendedores da Geração Made In vão mostrar-se no centro da cidade, ocupando a Praça D. Maria II. Nos dois dias, 17 jovens empresas famalicenses vão dar a conhecer os seus negócios no Mercado do Empreendedorismo.

Os negócios são vários – do turismo de aventura à estética -, e quem visitar o centro urbano vai conhecer estas ideias empreendedoras e startups com conceitos de negócio e produtos inovadores, num espaço que serve de encontro entre empreendedores, jovens, stakeholders, parceiros e investidores. A mostra serve, também, de inspiração a novos negócios por via da promoção do espírito empreendedor, que, segundo o Município, desempenha um papel importante no desenvolvimento do concelho.

O Mercado do Empreendedorismo vai funcionar das 15 às 20 horas, na sexta-feira, e das 9h30 às 20 horas, no sábado.

A Geração Made IN, empresas nascidas da iniciativa municipal Famalicão Made IN, é uma das apostas da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para promover o desenvolvimento económico do concelho.

No decurso desta iniciativa, que faz parte do ‘Vai à Vila’, programa de animação regular do centro da cidade que tem preenchido os fins de semana com Mercados Urbanos e animação cultural, também há dinâmicas culturais no sábado e no domingo, entre as 10 e as 13 horas.

A Academia de Artes Performativas de Joane vai dar música no sábado, com o seu grupo de percussão, e os Boinas Negras, de Vermoim, vão andar, no domingo, vestidos a rigor nas suas bicicletas pasteleiras antigas espalhando boa disposição.

A programação do ‘Vai à Vila’ em www.famalicao.pt.