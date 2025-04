Famalicão: O engenheiro foi para o volante e venceu

No dia 2 de maio, a Associação Desportiva Ninense reúne em Assembleia Geral para, entre outros pontos, recolher potenciais candidaturas para a formação de um novo elenco diretivo para o biénio 25/27.

Recorde-se que desde março, e depois da demissão do então presidente, Filipe Miranda, a coletividade passou a ser liderada por Marta Faria, vice-presidente da direção.

A reunião de 2 de maio está marcada para as 21 horas, no auditório da coletividade, começando com a leitura da ata da sessão anterior, seguida da discussão sobre a situação desportiva e diretiva, prossegue com a recolha de eventuais candidaturas e termina com a análise de outros assuntos de interesse.

No plano desportivo, e cumpridas trinta jornadas da pró nacional da AF Braga, a AD Ninense está a lutar pela fuga aos lugares de despromoção. Faltam quatro jornadas para o final e ocupa o décimo quinto lugar, com 33 pontos. Na próxima jornada, no dia 27 de abril, recebe o líder Celoricense.

Se à hora marcada não estiver presente o número de sócios exigidos pelos estatutos, a Assembleia, liderada por Abílio Gomes Oliveira, terá lugar trinta minutos depois com os presentes.