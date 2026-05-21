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Famalicão: “O Fantasma da Ópera” (1925) pode ser visto na Fundação com banda sonora tocada ao vivo

O FIO – Festival Internacional de Órgão passa este fim de semana pelo concelho de Famalicão, a começar já em Bairro, na noite de sexta-feira, na igreja paroquial. Para as 21h30 está marcado o concerto da organista italiana Ilaria Centorrino.

No sábado, um novo concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda. A partir das 21h30 é celebrado o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. A banda sonora deste filme será tocada ao vivo pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério na Ópera de Paris.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luís Alberto Requejo no clarinete. Na Igreja de Ribeirão destacam-se dois instrumentos: um órgão histórico tipo realejo, em formato de armário, construído pelo organeiro português António José dos Santos (c.1808-1883); e um órgão Klais, com 15 registos, dois teclados e pedaleira, de construção da empresa alemã Orgelbau.

Depois de 10 edições realizadas em igrejas e monumentos históricos de Santo Tirso e Famalicão, o FIO, evento cultural que liga territórios, património e pessoas, chegou este ano a Guimarães.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela JMS Organaria, o festival, cujo diretor artístico é Rodrigo Teodoro de Paula, encerrará entre 29 e 31 de maio em Santo Tirso.

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Piloto famalicense garante pódio no Rally Virtual de Portugal

Raul Pereira esteve na Exponor, no fim de semana do Rali de Portugal, a participar no apuramento e final do Rally de Portugal eSports onde garantiu o apuramento presencial e a presença no Top 3 do evento.

Com um currículo marcado por várias conquistas em finais importantes do Simracing em Portugal, o piloto famalicense diz saber “que a concorrência seria muito forte”, mas o foco foi “escapar pelos pingos da chuva e atacar o máximo para poder garantir a final e foi o que aconteceu”.

Confirmada a presença no Top 3 da competição, Raul Pereira mostra-se “muito feliz por ter conseguido mais este pódio para o meu currículo nas corridas e desta vez numa competição tão importante. Afinal é o Rally de Portugal”.

O famalicense vai agora apostar e tentar a qualificação para os mundiais da FIA eSports Global Rally Tour.

Famalicão: Incêndio em casa abandonada deixa bombeira ferida

Uma operacional dos Bombeiros Voluntários Famalicenses sofreu ferimentos na sequência do combate às chamas numa habitação devoluta, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

O incêndio aconteceu na noite desta quarta-feira, cerca das 22h30, na Rua Professor Manuel José Azevedo.

A vítima, adianta a corporação, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

 

Famalicão: Motociclista de 26 anos ferido em colisão a envolver carro

Um motociclista de 26 anos ficou ferido, na noite desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de passageiros.

O acidente aconteceu cerca das 23h00, em plena N206, Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, Famalicão.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada para o hospital local.

Famalicão: GNR chamada para fogo florestal suspeito que começou às 04h30

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses e de Viatodos foram acionados, na madrugada desta quinta-feira, para um incêndio florestal, cerca das 04h30, na freguesia de Arnoso Santa Maria, em Famalicão.

As chamas deflagraram em zona de mato e o alerta chegou aos soldados da paz por um popular que deu conta do incêndio.

Os trabalhos das duas corporações prolongaram-se até cerca das 08h00, sem registo de feridos ou danos materiais.

A GNR foi acionada e tomou conta da ocorrência

Famalicão: Procissão de velas, na Carreira, a Nossa Senhora de Fátima

Na noite do dia 30 de maio, na Carreira, após a eucaristia das 20h30, sai a procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima.

A procissão vai seguir o seguinte itinerário: Rua da Igreja, EN 204/5, Rua do Monte, Rua Bairro Gabriel Bezerra, Rua Bento Carvalho, Rua E.N. 204/5, Rua da Igreja.

A passagem da procissão vai provocar naturais congestionamentos à circulação automóvel.

 

Banda de Música da Trofa celebra 75.º aniversário

No âmbito do 75.º aniversário da Banda de Música da Trofa, foi agendada uma semana cultural, entre 18 e 21 de junho, que vai decorrer na sede da instituição.

Quinta-feira, dia 18, às 19 horas, será celebrada missa na igreja matriz da Trofa; sexta-feira, 21 horas, porto de honra; 21h30, atuação do Grupo de Dança Paranho e Paradela; 22h30, dj Duart; dia 20 de junho, 15 horas, arruada da Orquestra Juvenil EMAT; 16 horas, atuação do Grupo de Bombos de Sabrosa; 18 horas, concerto da Orquestra Juvenil EMAT; 21horas, subida ao palco das tunas académicas de Medicina do Porto e da Escola Superior de Saúde de Santa Maria; 23 horas, fogo de artifício; 23h30, interpretação de Amigo Simão.

No domingo, dia 21, pelas 10 horas, caminhada de 7 km (inscrição em https://www.arparadela.pt); às 10h30, atuação do Grupo de Bombos de Figueiró e, às 15 horas, exibe-se o Rancho Folclórico da Trofa.

No sábado haverá jantar com arroz de cabidela; no domingo, é almoço e a ementa é feijoada. Reserva (17,5 euros) através do 919 207 204.