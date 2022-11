A paróquia de Ribeirão vai realizar a bênção das grávidas no dia 18 de dezembro, na Eucaristia das 18 horas. O ritual está ligado ao tempo do Advento, no qual a Igreja recorda a esperança e a expectativa de Nossa Senhora perante a iminência do nascimento de Jesus.

A paróquia convida as grávidas a fazerem a inscrição para este momento na sacristia, no final das missas, ou no cartório paroquial. Quem não quiser inscrever-se poderá, igualmente, aparecer e participar na celebração. Na frente da igreja haverá bancos reservados para as grávidas e familiares e, no final, será entregue uma lembrança comemorativa.

A paróquia deseja que os maridos acompanhem as esposas durante a celebração.