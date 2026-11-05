Está em curso um projeto para, no dia 19 de dezembro, pelas 17 horas, reunir o maior Coro de Natal de sempre em Portugal. Serão 1000 vozes, numa iniciativa designada “Projeto Luz do Mundo – A Alma do Natal”, em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão, bem como com o Hospital de Famalicão.

O projeto nasceu da Igreja Cristã de Famalicão e da Igreja Católica em Famalicão que pretendem resgatar a alma do Natal, entoando músicas, com algumas intervenções pelo meio, «que farão voltar o Natal à sua mensagem original e esquecida, de que Jesus nasceu e veio como esperança, Luz para o Mundo, ensinando-nos o amor, a paz e o perdão», frisa a organização.

Paralelamente, é lançado o desafio a que cada participante no coro, na inscrição online (milvozes.pt), doe uma contribuição de 5€, que no final, multiplicada pelas mil vozes, permitirá doar ao Hospital de Famalicão, um equipamento no valor de 5000€; no fundo, destaca a organização, «é uma prenda para toda a comunidade».

A organização acredita, ainda, que a iniciativa será um momento musical único, de reflexão, «mas também de muita alegria, de espírito Natalício, comunhão e solidariedade, um momento para a alma num Natal tantas vezes tão artificial».

As inscrições decorrem em milvozes.pt, sendo que também pode acompanhar este projeto no Instagram e Facebook: milvozes.pt