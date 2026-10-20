A Aldeia Natal instala-se na cidade de Famalicão no dia 21 de novembro. A partir desse dia, e como é tradição, com as ruas iluminadas, o centro da cidade ganha uma nova vida e cor. As propostas natalícias serão as mais variadas e para todas as idades.

Entre luzes, animação, música e muito mais, Famalicão prepara-se para colher o espírito natalício.

O carrossel, o comboio, a árvore, a cabana do Pai Natal, o Mercado de Natal e a roda gigante são, por certo, propostas que vão manter-se na programação que se prolonga até aos Reis.