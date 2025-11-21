Famalicão: O Natal chega à Praça-Mercado este domingo

Este fim de semana a magia do Natal instala-se na Praça – Mercado Municipal que dará início a uma programação repleta de eventos, sabores e tradições.

Este domingo, entre as 11 e as 19 horas, de entrada livre, decorre o FamMarket, um mercado dedicado à venda de artigos artesanais, moda e design.

De regresso está, também, a Academia da Praça com receitas natalícias e demonstrações culinárias, nos dias 29 de novembro, 6, 13 e 20 de dezembro, pelas 15h30. Uma boa oportunidade para aprender e saborear a gastronomia típica da época, como as tradicionais rabanas, o bolo rei, as filhoses e o tronco de natal.

No dia 14 de dezembro, das 11 às 19 horas, decorre o Mercado das Camélias – Edição de Natal com vestuário, joalharia, decoração, entre outras sugestões, da região.

Este Natal, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão também será ponto de encontro de tradição, cultura e comércio. Destaque para as Comunidades (en)Coro, nos dias 1, 7 e 14 de dezembro, e para a apresentação da iniciativa “Árvore de Natal 2025”, a 26 de novembro, pelo projeto sustentável ‘FazRefaz’ e a Rede de Academias Seniores.