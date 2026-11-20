A programação natalícia de Vila Nova de Famalicão também contempla a vertente desportiva, para ajudar a eliminar alguns excessos muito comuns nesta altura do ano. Estão definidas seis São Silvestres, reunidas num circuito municipal. O calendário começa em Castelões, a 28 de novembro, pelas 15h30, com partida no Centro Social e Paroquial, prosseguindo a 8 de dezembro com a 8.ª S Silvestre de Seide, às 16h00, no Parque da Freguesia de Seide S. Miguel.

Publicidade

No dia 12 de dezembro há o “Natal Aquático”, das 8h30 às 12h30, nas Piscinas Municipais de Ribeirão, Joane e São Mateus, e nesse mesmo dia realiza-se a 4.ª S. Silvestre de Vermoim, pelas 15h00, junto ao salão paroquial.

Publicidade

Seguem-se a décima edição da S. Silvestre de Famalicão, na noite de 23 de dezembro, às 21h30, com início na Rua Adriano Pinto Basto, e a quarta prova de Ribeirão, a 30 de dezembro, às 20h30, junto à Escola Básica da vila. A agenda desportiva termina já no novo ano, a 9 de janeiro, com a mais antiga prova do género no concelho de Famalicão. A 37.ª S. Silvestre de Esmeriz é às 18h00, a partir do parque de estacionamento da igreja.