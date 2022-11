Famalicão: O ‘outro lado’ dos museus pelo fotojornalista Alfredo Cunha

‘Museus de Famalicão. O outro lado’ é o título do livro de fotografia que será apresentado na Praça – Mercado Municipal, no dia 26 de novembro, pelas 16 horas, com a presença do autor, Alfredo Cunha. Depois da apresentação é inaugurada a exposição com o mesmo nome, inspirada nos 10 anos de trabalho em rede dos Museus de Famalicão. A mostra ficará patente até 31 de maio do próximo ano.

A iniciativa faz parte do sexto Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão que acontece nos dias 25 e 26 de novembro e que, entre outras atividades, terá como um dos principais momentos a renovação do compromisso de adesão à rede por parte de todos os 11 museus-membros. Na ocasião (dia 26, às 15 horas) será assinada uma nova ‘Declaração de Princípios’ nos Paços do Concelho.

O Encontro também contempla o lançamento do livro ‘Definir um caminho… onde estamos, para onde vamos’, volume 2 da coleção ‘Ser e fazer Museu no século XXI’, seguindo-se o debate ‘Museus, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: que caminhos?’, no dia 25 de novembro, a partir das 14h45, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

O debate conta com a participação dos autores dos artigos presentes no livro, entre eles, Mariana Espel (Projeto Usina Eureka; coordenadora científica do Projeto ‘Museus de Famalicão. Desenvolvimento Sustentável na prática’), Sara Moreno Pires (Professora Auxiliar da Universidade de Aveiro; Fundadora e Diretora-Executiva da Casa Comum da Humanidade), Graça Filipe (Museóloga; investigadora no História, Territórios e Comunidades do Centro de Ecologia Funcional, polo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), Manuel Gama (Coordenador do 2CN-CLab; PolObs – Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho).