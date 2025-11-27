Famalicão: O Pai Natal chega a Vermoim na tarde do dia 14 de dezembro

Nos dias 13 e 14 de dezembro, no adro da capela, vai funcionar o Mercadinho de Natal de Vermoim. A iniciativa é da Junta de Freguesia que promete novidades e muita animação.

Na tarde do dia 14 está prevista a chegada do Pai Natal que trará consigo várias surpresas.

No Mercadinho de Natal pode desfrutar de um carrossel, uma montanha russa, um comboio e um animal track.