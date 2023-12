Famalicão: O Pai Natal chega a Vermoim no domingo

No jantar de Natal, Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS Famalicão, recebeu apoio de João Torres para as Autárquicas de 2025. O secretário-geral adjunto do Partido Socialista, enalteceu o «profissionalismo e a paixão pelo concelho» de Eduardo Oliveira.

Também Frederico Castro, presidente da Federação do Partido em Braga, reforçou o apoio e referiu-se ao PS de Vila Nova de Famalicão como «um gigante adormecido, que só precisa de compromisso e lealdade de todos em torno de uma estratégia que vai continuar a progredir e a dar frutos a nível autárquico».

«O Eduardo Oliveira tem força de vontade e trabalho demonstrado, merece o apoio e a cooperação de todos os Socialistas unidos para alcançar os resultados que desejamos nas próximas eleições Legislativas, em seguida nas Europeias e finalmente nas Autárquicas em 2025», destacou Frederico Castro.

Eduardo Oliveira, anfitrião deste jantar de Natal, desafiou os presentes à mobilização perante os desafios eleitorais que se aproximam. O próximo grande embate são as Legislativas de março de 2024 e o líder concelhio está confiante no legado deixado pelo PS. «Somos responsáveis pela criação do SNS, pela gratuidade dos manuais escolares, pelas creches gratuitas para as nossas crianças», concluindo que o Partido Socialista «é responsável por melhorar a qualidade de vida de todos os Portugueses». Neste contexto, avisa que «não é hora de retroceder, é hora de continuar a avançar, sem deixar ninguém para trás».

João Torres, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, agradeceu a forma calorosa como foi recebido em Famalicão e deixou claro que a governação nacional do PS foi uma mais-valia para todos os portugueses.

Na sua intervenção, João Torres realçou a importância das eleições internas no próximo dia 16 e deixou claro que seja quem for o próximo secretário-geral será apoiado por todos.

Jorge Costa, líder do grupo socialista na Assembleia Municipal, deixou claro que nenhum socialista é mais importante que o outro e apelou aos valores do partido focando na responsabilidade que cada um tem na construção de futuros sucessos. Por sua vez, Luís Miranda, recentemente reeleito líder da Juventude Socialista (JS) famalicense, revelou disponibilidade da JS para o futuro.

Isabel Silva, coordenadora das Mulheres Socialistas, responsável pela organização do evento, agradeceu a presença de todos.