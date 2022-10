Famalicão: «O país pode deixar de ter os professores que necessita»

O Sindicato dos Professores da Zona Norte e a Câmara Municipal de Famalicão, numa iniciativa conjunta, reuniram os professores e alguns diretores de Agrupamentos de Escolas do concelho de Famalicão, para celebrar o Dia Mundial do Professor.

A cerimónia decorreu, ao final da tarde da passada terça-feira, na entrada do edifício da Câmara Municipal, com intervenções de Artur Silva, da Delegação do SPZN de Famalicão e do vereador da Educação, Augusto Lima,

Artur Silva aludiu à mensagem do Dia Mundial do Professor “A transformação da Educação Começa Com os Professores” tendo referido que “tal como acontece no futebol é bom que o país conte com uma boa seleção de professores”, assinalando o risco, dada a pouca atratividade da carreira docente e a falta de vontade política, de em breve o país deixar de ter os professores que necessita. O facto de 45% dos professores terem um nível etário acima dos 50 anos, «conjugado com o recurso a profissionais que não estão qualificados para o ensino, coloca em causa os desafios que o país enfrenta para a transformação e desenvolvimento», disse o professor.

O vereador, Augusto Lima, referiu que o papel do professor, mais do que nunca, «deve ser valorizado e que os professores não estão a ser devidamente reconhecidos por forma a atrair as novas gerações para o ensino».

O autarca salientou, ainda, o trabalho de articulação que a Câmara Municipal promove com as escolas e com os professores «por forma a que haja um enfoque em tudo o que é prioritário para os alunos». Augusto Lima deu também conta «do maior investimento de sempre na área da Educação, cerca de 28 milhões de euros, um terço da totalidade do orçamento municipal, para que o concelho seja cada vez mais dinâmico e pujante».