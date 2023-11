Famalicão: “O papel do Cuidador Informal na sociedade” é tema de conferência

O programa natalício definido pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, promove o regresso do circo do INAC, que ficará instalado no Parque da Juventude, com a apresentação do espetáculo “O menino e o carteiro”. Tal como em anos anteriores, o Município vai distribuir gratuitamente bilhetes para o circo, mas também para roda gigante, o carrossel e comboio para as crianças do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos e bilhetes para a pista de gelo para os alunos do 2.º ciclo.

O programa natalício para Famalicão apresenta, este ano, uma novidade de 30 metros de altura. Pela primeira vez, será instalada uma roda gigante com capacidade para 118 pessoas.

A partir do dia 25 de novembro, Famalicão volta a ser o “Lugar do Natal”, com um programa para todos e que se concentra nas praças D. Maria II e 9 de Abril e no Parque da Juventude.

Para além da roda gigante que ficará na Praça D. Maria II, os famalicenses e todos aqueles que visitem o concelho nesta quadra natalícia poderão contar com o tradicional comboio e carrossel, com uma pista de gelo maior, com 275 metros quadrados de gelo natural e com o regresso do circo do INAC ao Parque da Juventude, com a apresentação do espetáculo “O menino e o carteiro”.

A Praça da Alimentação, a Cabana Solidária, com a presença do Pai Natal, e as sugestões dos artesãos locais no tradicional Mercadinho são propostas que, também, se mantêm. O Espetáculo Multimédia, que se tornou numa das maiores atrações do Natal em Famalicão, também de regresso a partir do dia 25 deste mês.

Para além destas atrações, acresce um programa cultural e recreativo com vários eventos, tais como o Famalicão Porto de Encontro e os concertos de Natal, com destaque para os espetáculos “Comunidades em Coro”, entre outras iniciativas.

Recorde-se que o programa de Natal de Famalicão é promovido pela autarquia em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, entre outras associações, instituições e empresas do concelho.