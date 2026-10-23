A eliminação da Taça de Portugal, em casa do Paredes, depois de uma goleada sofrida (4-1) em casa, com o Alverca, ditaram a saída de Carlos Carvalhal. Por isso, a semana de trabalho foi difícil e obrigou «a uma reflexão entre todos. A saída do treinador revelou que as coisas não estavam bem e a culpa é de todos». É com um discurso muito claro que Tom van de Looi olha para os últimos dias do clube. O médio, reflete ainda que «o passado já não podemos mudar. Temos de nos focar no domingo, mostrar quem nós somos e quem queremos ser».

Na antevisão ao jogo da nona jornada, em Vila do Conde, ao final da tarde de domingo, Tom adianta que a reflexão do grupo permitiu identificar o que tem de ser melhorado. «É isso que temos de demonstrar domingo, dando uma boa resposta, fazer um bom jogo e dar uma alegria aos nossos adeptos», porque, lamenta, «doeu muito, no domingo passado, não dar uma alegria aos nossos adeptos, que foram muitos, em Paredes».

Ricardo Silva é, por enquanto, o treinador. O ex-defesa central assume o plantel pela segunda vez. «Conhecemos bem o míster Ricardo. É um treinador que respeitamos muito, que está aqui para nos ajudar e temos total confiança para o próximo jogo», perante um Rio Ave que não começou bem. Mudou de treinador e «já venceu dois jogos. Sabemos o que temos de fazer», considera o médio.

Confira, no vídeo, tudo o que disse Tom van de Looi na antevisão ao jogo com o Rio Ave.