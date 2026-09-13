Na noite deste domingo, a partir das 20h30, o Estádio Municipal é palco de um dos jogos da sexta jornada. A equipa de Carlos Carvalhal, que ainda não venceu na prova, recebe o Sporting que procura manter a proximidade ao líder, o FC Porto.

Sobre o jogo, o treinador dos famalicenses considera que o adversário é de elevado grau de dificuldade. «Jogar com o Sporting, o FC Porto e o Benfica, é, em termos de dificuldade, o ponto máximo. O Sporting é uma grande equipa, tem um grande treinador e é uma equipa de Champions. Portanto, o grau de dificuldade é muito elevado. Mas é contra estes adversários que também aferimos, muitas vezes, em que ponto estamos, porque nos obrigam a fazer as coisas no máximo das nossas capacidades. Se temos aqui jogadores que aspiram, e vão certamente aspirar, a jogar mais tarde em equipas como o Sporting e na Champions, é nestes jogos que têm de mostrar a sua valia».

Para além dos méritos e qualidades adversárias, Carlos Carvalhal, na antevisão à partida, frisou que «nós preparámos o jogo da melhor forma. Sabemos também que há vulnerabilidades, como todas as equipas têm. Compete-nos anular os pontos fortes do Sporting, que são muitos (…) e explorar algumas vulnerabilidades que estas equipas têm para conseguir vencer o jogo. Se coletivamente funcionarmos bem, somos capazes de ganhar. Este é o grande desafio».

Com 5 jornadas jogadas, o Famalicão soma 3 pontos, enquanto que o Sporting tem 13.