Famalicão: «O suporte para a competitividade» (CITEVE) celebra 36 anos

Famalicão: Crianças convidadas a dormir com os livros na Biblioteca Municipal e no polo de Riba de Ave

Na noite do dia 23 de maio, realiza-se mais uma edição da iniciativa “Dormir com os livros”. Uma oportunidade para as crianças (dos 8 aos 10 anos) adormecerem embaladas por histórias mágicas.

A atividade decorre na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e no Polo da Biblioteca de Riba de Ave, em ambiente repleto de histórias e jogos. As duas sessões começam às 20h30, com o momento de acolhimento aberto à participação dos pais. Depois das despedidas, as crianças vão passar uma noite bem animada e divertida, juntos dos livros, até chegar a hora de dormir.

As vagas para esta atividade são limitadas. As reservas devem feitas na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco (Marta Ribeiro), tel. 252 312 699, martaribeiro@famalicao.pt; e no Polo de Riba de Ave (Teresa Torres) tel. 252 981 620, teresatorres@famalicao.pt.