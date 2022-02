Famalicão: O Tiago já tem a cadeira de rodas de que tanto precisava

Vila Nova de Famalicão vai ser palco do Cosmic, evento internacional na área da co-criação e partilha de metodologias digitais na educação circense, que vai trazer à cidade a FEDEC – Federação Europeia de Escolas de Circo e representantes de várias escolas de circo europeias. O encontro visa melhorar a qualidade da educação e formação circense.

Entre os dias 14 e 18 de fevereiro, o projeto Cosmic tem como palco as instalações do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, no Lago Discount, em Ribeirão, e na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. As escolas participantes são as seguintes: Flic Scoula di Circo, da Itália; CRAC-Lomme, de França; Ecole National des Arts du Cirque ROSNY, de França; Codarts; da Holanda; INAC Instituto Nacional de Artes do Circo, de Portugal; Carampa, de Espanha; Circo Media, de Inglaterra; NCCA National Center for Circus Arts, de Inglaterra e FFEC – Federação Francesa de Escolas de Circo, de França.

O projeto será um intercâmbio de boas práticas que permitirá às escolas profissionais de circo desenvolver novas metodologias pedagógicas, baseadas em material existente identificado durante as entrevistas com cada parceiro – o ‘Caderno Artístico do Aluno’ que é utilizado na maioria das escolas parceiras. Será experimentado e desenvolvido de várias maneiras graças a um software baseado em vídeo chamado MemoRekall.