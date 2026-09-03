Luís Serguilha, escritor e curador das Raias Poéticas que se realizam em Famalicão, na Casa das Artes, é destaque no mais recente número da revista académica Eutomia, editada pela Universidade Federal de Pernambuco. O volume é totalmente dedicado às experimentações poético-ensaístas do famalicense.

Esta é já a terceira revista académica a focar na criação literária de Luís Serguilha, ao reunir ensaios e artigos de investigadores, psicanalistas e críticos literários reconhecidos no panorama ibero-afro-americano.

Este reconhecimento académico vem somar à agenda bastante preenchida durante o mês de outubro. Luís Serguilha vai apresentar em Vila Nova de Famalicão o terceiro volume da sua Obra Poética.

A sessão de apresentação pública vai decorrer na Biblioteca Camilo Castelo Branco, com a participação do professor universitário, escritor e ator José Miguel Braga.