Famalicão: Obras de remodelação da USF Antonina arrancam em março

O Desportivo de S. Cláudio, popular coletividade de Antas, decidiu dar por terminada a época da equipa júnior, no decurso de agressões que aconteceram, recentemente, no final do jogo com o Avidos e Lagoa.

Em comunicado, publicado nas redes sociais, o Centro Social, Cultural e Desportivo São Cláudio reitera que condena todo e qualquer ato de violência, assumindo que é seu princípio a defesa de valores «como o respeito pelo adversário e por todos os intervenientes de um jogo, serenidade, dignidade e ponderação».

No entanto, esclarece que, para além de um seu atleta, «mais nenhum dos envolvidos nos acontecimentos» é adepto do clube ou do GRAL, mas sim «elementos alheios e já conhecidos por iniciativas provocadoras e desrespeitosas». O clube de Antas reportou, na altura, a situação à AF Braga e aguarda decisões da associação que tutela o futebol distrital.