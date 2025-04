Famalicão: “Obrigações legais na Internet” foi a mais recente ação da Aceleradora

Famalicão: Álvaro Beleza é o convidado do jantar comemorativo do 25 de Abril

Álvaro Beleza é o convidado de honra do jantar comemorativo, organizado pelo PS, para celebrar o 25 de Abril. O encontro decorre em Arnoso Santa Eulália, no dia 24 de abril, a partir das 20 horas, com as inscrições a fecharem quatro dias antes.

Com o lema “25 de Abril Sempre”, a Concelhia do PS pretende «homenagear os valores de liberdade, democracia e cidadania conquistados em 1974», reunindo cidadãos e militantes num momento de convívio, reflexão e celebração. Para além de Álvaro Beleza, também Eduardo Oliveira, candidato do partido à Câmara Municipal de Famalicão, estará no encontro.

Álvaro Beleza é médico especialista em Patologia Clínica e foi dirigente nacional do Partido Socialista. Integrou o Secretariado Nacional e presidiu ao Departamento Nacional das Relações Internacionais. É também presidente do SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.